Dauchingen Deißlinger Straße erhält Fußgängerüberweg

Gemeinderat Mathias Schleicher sah keine Notwendigkeit zur Einrichtung eines Überwegs und verwies auf die Querungshilfe direkt an der Einmündung in die Niedereschacher Straße. Er stellte die Frage nach den Kosten der Einrichtung des Überwegs und den Folgekosten. Die Einrichtung sei Aufgabe des Kreises, die jährlichen Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 100 Euro für den Strom zur Beleuchtung des Überwegs, sagte Kämmerer Stefan Reiser.

Bei den übrigen Gemeinderäten stand die Einrichtung des Überwegs nicht zur Debatte, wohl aber der genaue Standort. Die Verwaltung hatte im Vorfeld mit der Straßenverkehrsbehörde genehmigungsfähige Bereiche abgesprochen. Diese waren vom Bauhof mit Pylonen abgesteckt worden. Nach Abwägung unterschiedlicher Vor- und Nachteile wie Einsehbarkeit, Nähe zur Bushaltestelle, Nähe zum Rathaus, Entfall von Parkplätzen und der voraussichtlichen Inanspruchnahme des Überwegs entschied sich der Rat mehrheitlich für einen Rathaus nahen Überweg. Ganz konkret stimmten acht Ratsmitglieder für die Einrichtung exakt vor den Parkplätzen an der Elektroladesäule, weil dort noch die Nähe zu Rathaus und Einmündung Haggasse gegeben ist, gleichzeitig aber keiner der Parkplätze – auch nicht entlang der Deißlinger Straße – entfallen muss. Einzig von den Elektroautofahrern ist nun erhöhte Aufmerksamkeit beim Ein- und Ausparken gefordert. Günther Klotz stimmte gegen den Vorschlag, weil er einen Überweg näher an der Bushaltestelle Richtung Butschhof befürwortet, die zweite Gegenstimme kam von Schleicher. Man werde nun den Fußgängerüberweg beantragen und gehe durch die Absprachen in Vorfeld davon aus, dass er sicher genehmigt wird, sagte Bürgermeister Torben Dorn.