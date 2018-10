Der Erntewagen der Dauchinger Landjugend kann jetzt auf dem Brunnenplatz im Ort besichtigt werden. Die Dauchinger Landjugendgruppe setzte dem Kreiserntedankfest ihren Stempel auf. So jedenfalls lautete der Slogan ihres Erntewagens: "Stempel drauf und ab die Post". In ihrem Thema drehten sie den Spieß um, denn normalerweise bekommt man Ansichtskarten aus aller Welt, die Bekannte und Freunde in die Heimat schicken. So schickten die Landjugend-Mitglieder ihre Postkarten, die sie in der Fußgruppe zeigten, aus ihrer Heimat hinaus in die Welt. Vom herrlich rausgeputzten Vierergespann gezogen, präsentierten sie ihren bis ins kleine Detail gearbeiteten Erntewagen im Umzug mit seinem übergroßen Stempel, auf dem dann auch die Wappen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und natürlich das Dauchinger Wappen zu sehen waren. Für ihr Werk kamen sie bei der Auswertung der durch eine Jury gewerteten Erntewagen auf den zweiten Sammelplatz. Die Bevölkerung hat nun Gelegenheit, den Erntewagen auf dem Brunnenplatz anzuschauen. Foto: Preuß