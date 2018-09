Dauchingen Dauchingen bleibt ein sicheres Pflaster

Dauchingen. Da der Kontaktbeamte Jürgen Laufer wegen eines Einsatzes verhindert war, hielt Hauptamtsleiter Andreas Krebs die kurze Präsentation. Demzufolge ist die Zahl der Straftaten in Dauchingen um sechs auf 52 im Jahr 2017 gesunken. Bei den Straftaten handelt es sich in der Hauptsache um Diebstähle und Vermögensdelikte. Bei Letzteren handelt es sich häufig um die verschiedenen Betrugsmaschen im Internet. Wohnungseinbrüche wurden im vergangenen Jahr zwei registriert.

Das alles übersetzt sich in eine sehr niedrige so genannte Häufigkeitszahl, mit der die Verbrechensquote in Relation zur Bevölkerungszahl gesetzt wird. Dauchingen liegt weit unter dem Kreisdurchschnitt, und da der Kreis wiederum bundesweit zu den sichersten Gebieten zählt, dürfte die Gemeinde zu den sichersten im gesamten Bundesgebiet gehören.

Ähnlich unauffällig zeigt sich die Unfallstatistik, die 44 Unfälle, davon 23 Kleinst-Karambolagen, aufweist. Die meisten Unfälle passierten 2017 wieder innerorts. Laut Polizei verteilt sich das Unfallgeschehen, es gebe keinen klassischen Schwerpunkt, der direkte Maßnahmen erfordere. Unfälle, bei denen die Rechts-vor-links-Regel missachtet wurde, gab es im Bereich Kniebisstraße/Mummelseestraße. Hier waren in der Vergangenheit und auch 2018 erneut Unfälle zu verzeichnen. Unter Umständen kann diese Kreuzung durch das Aufbringen von Bodenmarkierungen entschärft werden. Dazu soll in der kommenden Sitzung über die vorgenommene Bestandsaufnahme berichtet werden, sagte Bürgermeister Torben Dorn.