Dauchingen Christian Mozet referiert im Farrenstall

Dauchingen (spr). Referent Christian Mozet informierte zunächst mit statistischem Material: In Deutschland sind etwa 19 Prozent der Bevölkerung betroffen. Während knapp 15 Millionen Menschen gering oder mittelschlecht hören, sind 1,12 Millionen Menschen hochgradig schwerhörig, bei etwa 240 000 Menschen grenzen die Beschwerden an Taubheit.

Die Ursachen liegen zu einem Teil an der westlichen Zivilisation, was sich durch eine Vergleichsstudie mit einem Volk im Südsudan erhärten lässt. Natürlich sei der Alterungsprozess auch eine wesentliche Ursache, denn Schwerhörigkeit sei eine Alterserkrankung. Mozet ging auf den Aufbau des Ohres und die Funktionsweise des Hörens anschaulich ein. Sein Rat an die Zuhörer: "Schwerhörigkeit im Alter sollte unbedingt behandelt werden." So haben Menschen über 70 Jahre ein um 20 Prozent höheres Risiko, depressiv zu werden, wenn sie schwerhörig sind. Ähnlich verhält es sich mit dem Erkranken an Demenz bei Schwerhörigkeit. Es gebe viele Möglichkeiten der Behandlung, informierte Mozet. Nach dem Vortrag gab es eine Vielzahl von Fragen die unterstrichen, dass das Thema viele Menschen bewegt.