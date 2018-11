Dauchingen Charis Lämmler holt sich den Titel

"Mit dem Fechten hast du dir eine Sportart mit ganz viel Tradition ausgesucht", sagte Bürgermeister Torben Dorn in seiner Laudatio. Seit 1900 sei das Degenfechten bereits olympische Disziplin.

Um so weit wie Charis Lämmler zu kommen, bedürfe es einer großen Portion Talent und Fleiß gleichermaßen, so der Bürgermeister. Er nahm den südbadischen Titel der Fechterin als Beweis dafür, welch wichtige und wertvolle Jugendarbeit in den Vereinen der Region geleistet wird.

Charis Lämmler tritt für die Turngemeinde Schwenningen an und wurde bis 2016 vom Schwenninger Fecht-Urgestein Hermann Jung trainiert. Bürgermeister Dorn gratulierte im Namen der gesamten Gemeinde und überreichte der erfolgreichen Nachwuchssportlerin neben der Anerkennungsurkunde auch noch ein Geldgeschenk.