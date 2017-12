Dauchingen Büro soll günstigsten Bieter finden

Dauchingen. Die Entscheidung, ein Ingenieurbüro für die Ausschreibungen zu beauftragen, beschloss der Dauchinger Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Der Hindergrund: In verschiedenen Ortsbereichen müssen an der Straßenoberfläche unterschiedliche Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Die Sanierungen sollen 2018 erfolgen.

Ressourcensparendes Verfahren bei Schopfelenweg

Auch bei den Feldwegen besteht Sanierungsbedarf. Beim Schopfelenweg ist zustandsbedingt keine Sanierung im geringeren Umfang möglich. Aufgrund seiner Eigenschaft als beliebter Freizeitweg sei im Sinne der Verkehrssicherheit eine Sanierung der gesamten Länge erforderlich, teilte die Verwaltung mit. Versucht werden soll die Sanierung mittels des ressourcensparenden Fräsrecycling-Verfahrens. Dabei wird die Deckschicht abgefräst, mit bindenden Stoffen vermischt und wieder eingearbeitet.