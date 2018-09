Dauchingen Botschafter bei der Gartenschau

Dauchingen. In der vergangenen Woche wurde die Anlage "Holz auf der Spur", die bereits zur Landesgartenschau in Villingen-Schwenningen im Jahr 2010 zu sehen war, im Kurhaus Bad Schwalbach aufgebaut. Sechs Tage lang konnten hunderte von Besuchern den Wald mit seiner Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion im Maßstab 1:87 betrachten. Der Detailreichtum auf den 14 Modulen, die mehr als 1100 handgefertigten Modellbäume und die Modelleisenbahn selbst faszinierten die Besucher in besonderem Maße. Gut 100 Mal musste die Sicherheitsfällung gezeigt werden. Dabei wird ein Modellbaum von zwei elektrisch bewegten Forstleuten mit der Motorsäge bearbeitet, bis dann nach dem obligatorischen Achtungsruf die Kiefer in die richtige Schneise fällt. Der gesamte Vorgang wird mit Originalgeräuschen von einem Mikrocomputer gesteuert und findet bei den Betrachtern viel Beifall. Aber auch die Pilze sammelnden Menschen, die wandernde Schulklasse oder gar Gevatter Tod, der sich warnend hinter einer ignoranten Walkergruppe zeigt, finden schmunzelnden Gefallen.