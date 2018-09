Dauchingen Bei Hexenzunft endet das Programm

Es hat schon Tradition, dass die Dauchinger Hexenzunft den Schlussakkord der zahlreichen und wieder gerne von großen und kleinen Kindern in Anspruch genommenen Veranstaltungen setzt. Auch bei diesem letzten Freizeitangebot in den Sommerferien hatten die Kinder ihren Spaß und konnten sich an der Sportanlage auf Hofäcker unter der Anleitung und Unterstützung von einigen Zunftmitgliedern künstlerisch entfalten.

Sei es beim Ausmalen von Fensterbildern, bei der Kreativ-Malerei, bei der jedes Kind seine eigene Fantasie ausleben konnte oder beim Batik- Färben von T–Shirts. Dank der Sonne wurden die T– Shirts dann bis zum Ende der Veranstaltung fast trocken.

Während diese auf der Wäscheleine baumelten, luden die Betreuerinnen die Kinder zu lustigen Spielen ein. Immer noch beliebt bei den Kindern ist unter anderem "Der Fuchs geht um..." – ein Spiel, das über Generationen hinaus unsterblich ist und immer für unterhaltsame Spannung bei den Kindern sorgt.