Dauchingen Baupläne sorgen für hitzige Debatte

Bürgermeister Torben Dorn erklärte Österreicher, dass man dazu eben keine Handhabe besitze, da die Landesbauordnung nur einen Platz pro Wohneinheit vorschreibt – ein Umstand, der für Österreicher großen Neuigkeitswert hatte und ihn ganz offensichtlich stark überraschte.

Frank Merten forderte, dass nur zwei statt drei Vollgeschosse gebaut werden sollten. Mit dieser vorhersehbaren Forderung hatte Müller ganz offenbar gerechnet, weswegen er in seiner Präsentation auf die Vielzahl dreigeschossiger Gebäude mit überwiegend zwei voll ausgebauten Dachgeschossen in der direkten Nachbarschaft verwies. Deren Firsthöhen würde der geplante Neubau selbst bei drei Vollgeschossen plus Penthaus weit unterschreiten. Günther Haffa sagte, der Bau füge sich prima ein, auch in der Höhe, er mache sich eher Sorge um eine Überlastung der Infrastruktur, wie viele Wohnungen in Dauchingen denn noch geplant seien.

Da die Baurechtsbehörde in ihrer Stellungnahme ebenfalls einige offene Punkte moniert hatte, wurde die Bauvoranfrage deutlich abgelehnt. Der Sachverhalt wird erneut behandelt, wenn alle geforderten Unterlagen vorliegen.