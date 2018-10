Dauchingen Badener hilft den Schwaben gerne

Schon das Mähen des Getreides und das Binden zu Garben war vor einigen Wochen in Dauchingen eine zünftige Angelegenheit, bei der ein alter von einem historischen Lanz-Traktor gezogenener Mähbinder von Georg Mink zum Einsatz kam.

Doch nun sollte es per Tieflader in die Landeshauptstadt gehen. Bereits zu Beginn der Woche waren Johannes Muschal, Stefan Hermle und der auch als "Panzerschorsch" weithin bekannte Dauchinger Schmiede- und Schlossermeister Georg Mink dabei, alles für die Verladung vorzubereiten.

Dass die beiden Schwaben Johannes Muschal und Stefan Hermle dabei zum Starten eines besonders "widerspenstigen" historischen Lanz-Traktors die Unterstützung eines "Badensers" eben in Gestalt von Georg Mink benötigten, war für diesen dabei schon im Vorfeld des historischen Umzuges so etwas wie die Krönung. "Ich helfe euch Schwaben gerne", frozzelte Mink, dem man, was historische Maschinen und Geräte anbelangt, die man zum Laufen bringen will, so etwas wie "heilende Hände" nachsagt und konnte sich dabei ein herzerfrischendes Lachen nicht verkneifen.