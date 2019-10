Dauchingen Autofahrer stirbt bei Unfall auf B 523

Es war ein schreckliches Bild, welches sich nicht nur den Einsatzkräften, sondern ebenso den Ersthelfern und den Zeugen am Dienstagabend bot. Denn die beteiligten Fahrzeuge und das aus dem Unfall resultierende Trümmerfeld über mehr als 100 Meter machten deutlich, welche schlimmen Folgen des Frontalzusammenstoß nach sich gezogen haben muss.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 17.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war ein Mazda, im heimischen Landkreis zugelassen, von der Autobahnanschlussstelle zur A 81 auf der B 523 in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs. Was dann passierte, konnte sich vor Ort noch niemand so richtig erklären. Der Wagen fuhr in einer Kolonne, als er vor der Abfahrt in Richtung Dauchingen plötzlich in den Gegenverkehr ausscherte. Zeugen berichten, dass sich vor dem Fahrzeug kein weiterer Verkehrsteilnehmer befand, weswegen ein missglücktes Überholmanöver offenbar auszuschließen ist.

Identität noch nicht geklärt