Dauchingen Ausgediente Bücher wechseln den Besitzer

Dauchingen (spr). Das Ganze erfolgt über ein sogenanntes Tauschregal. Im Buswartehäuschen an der Abzweigung Vordere Straße/Villinger Straße vor Computer Görsch hat eine engagierte Bürgerin ein Regal aufgestellt und eine entsprechende Anleitung angehängt. Jedermann, der interessante Bücher nicht wegwerfen will, hat somit ab sofort die Möglichkeit, diese in das Regal einzustellen. Gleichzeitig können Interessierte jederzeit stöbern und interessanten Lesestoff finden.