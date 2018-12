Dauchingen Aufforderung zum Mitsingen

Mit Liedern und vorgetragenen Gedichten sowie der Aufforderung zum Mitsingen blieb der Chor seiner Linie treu und begeisterte einmal mehr sein Publikum. Lieder wie "What child is his" oder "Wenn wir Gott in der Höhe loben" wurden ebenso liebevoll wie perfekt vorgetragen wie die klassischen Weihnacht- und Kirchenlieder wie zum Beispiel "Süßer die Glocken nie klingen" oder "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit".

Unterbrochen lediglich von Gedichten und einer kleinen Geschichte erfolgte auch immer wieder die Aufforderung zum Mitsingen, der das Publikum gerne und stimmgewaltig folgte. So ging ein schöner musikalischer Abend zu Ende, der noch durch das abschließende "Amazing grace" gekrönt wurde.

n Wer ohne jede Verpflichtung gerne mal reinschnuppern möchte, den heißen die "Cross Notes" donnerstags ab 20 Uhr (außer in den Ferien) in der evangelischen Kirche in Niedereschach willkommen.