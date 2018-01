Dauchingen Auf ereignisreiches Jahr geschaut

Doch nicht nur die Vereine, sondern die ganze Bevölkerung stand hinter der Landjugend und half, wo es nötig war. "Dieses große Engagement wird noch lange in unserem Gedächtnis dankend verankert bleiben", so Stefan Ehret, der neben dem jährlichen Kassenbericht auch schon im Groben die Resultate der finanziellen Seite des Kreiserntedankfestes ausleuchtete und von einem Plus in der Kasse berichten konnte.

Ehret hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass er nicht mehr weiter als Kassierer zur Verfügung stehen könne, sein Studium und das bevorstehende Examen fordern viel Zeit. So wurde zunächst für ein Jahr Marco Lautner zum Kassierer gewählt. Wieder gewählt wurde Ann Katrin Treiber zur Vorsitzenden und Johannes Feilen zum zweiten Vorsitzenden. In seinem Amt als Schriftführer wurde Niclas Treiber ebenso einstimmig wiedergewählt. Zu Beisitzer gewählt wurden Anika Gläser und Manuel Hermann.

Die Dauchinger Landjugend wird es nun in diesem Jahr zwar ruhiger angehen, doch die Hände möchte man nicht in den Schoß legen, denn schon am Samstag stand der erste Arbeitstermin des Jahres an. Seit Jahren ist es nämlich guter Brauch, die ausgedienten Christbäume im Ort einzusammeln.