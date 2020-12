Dauchingen Asylbewerber sollen in Containern untergebracht werden

In dem nun vorgelegten Antrag, der als "Konzept" bezeichnet wird, ist davon nicht mehr die Rede. Der Antrag sieht vor, die Verwaltung zu beauftragen, zur Umsetzung acht Container (sieben Wohncontainer, ein Technikcontainer) zu beschaffen und die Container auf dem Grundstück Pfeilstraße 16 aufstellen zu lassen. Im Haushaltsplan 2021 sollen entsprechende Mittel eingestellt werden. Damit kommt ein zusätzlicher sechstelliger Betrag auf die Gemeinde zu. Unterschrieben haben den Antrag laut Verwaltung die Gemeinderatsmitglieder Ingo Österreicher, Sandra Fischer, Jürgen Laufer (alle FW), Vincent Merz, Nicole Schill, Ursula Heiser, Mathias Schleicher (alle CDU) sowie Günther Haffa, Andreas Lorenz und Frank Merten (alle UB). Demnach nicht unterschrieben haben Günther Klotz (UB) und Meinrad Gönner (FW).

Das Konzept zur Unterbringung von Personen in der kommunalen Anschlussunterbringung sieht vor, das angemietete Gebäude Haggasse 3 (drei Wohnungen) und das gemeindeeigene Gebäude Wilhelm-Feder-Straße 18 ("Wilhelm-Feder-Haus", sieben Wohnungen) ausschließlich zur Unterbringung von Familien zu nutzen. Einzelpersonen – insbesondere männliche – sollten dort nach Auffassung der Antragsteller nicht untergebracht werden. Eine Begründung, warum männliche Asylbewerber auf diesem Weg unter Generalverdacht gestellt werden, enthält der Antrag nicht. Sobald absehbar sei, dass diese zehn Wohneinheiten nicht mehr ausreichend sind, wird die Verwaltung beauftragt, weitere geeignete Vorschläge zu erarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen.

Die Unterbringung von Einzelpersonen im Gebäude Vordere Straße 24 wird ab nächstem Jahr entfallen, da dieses Haus im Zuge der Gestaltung der Ortsmitte abgerissen werden wird. Daher sollen diese Einzelpersonen und weitere künftig zugewiesene Einzelpersonen vorübergehend in Wohncontainern in der Pfeilstraße untergebracht werden, bis eine geeignetere Unterbringungsmöglichkeit gefunden wird. Ob eine Zuweisung zu erwarten ist, gegebenenfalls aktuell, und um wie viele Personen es sich handeln würde, wird weder in der Verwaltungsvorlage noch dem Antrag aufgezeigt.

Getrennte Unterbringung von Familien und Einzelpersonen

Es sollen acht Container beschafft und in der Pfeilstraße 16 aufgestellt werden. Die Verwaltung soll zudem ermächtigt werden, bei Bedarf bis zu acht weitere Container, also dann insgesamt 16 Container, zu beschaffen.

Im Haushaltsplan sollen entsprechende Mittel eingestellt werden. Die Verwaltung soll zudem beauftragt werden, den Immobilienmarkt laufend zu sichten und geeignete Angebote zum Kauf von Immobilien dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. Die getrennte Unterbringung von Familien und Einzelpersonen auf verschiedene Gebäude soll weiterhin beibehalten werden. Sollten keine geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für Familien gefunden werden, so sollen temporär auch Familien in den Wohncontainern in der Pfeilstraße untergebracht werden können, heißt es in dem Antrag.