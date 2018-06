Dauchingen Astrid-Lindgren-Schule tanzt sich fit

Dauchingen. Nachdem vor zwei Jahren die sportliche Seite beim Projekt "Bewegte Schule" im Vordergrund stand, legte das Kollegium in diesem Jahr den Schwerpunkt auf die Kombination von Musik und Bewegung. Ein Gang durch das Schulhaus und die Sporthalle zeigt dann auch das ganze Ausmaß von Spaß und Freude, welche die Kinder und Jugendlichen an diesem Projekt haben. Allenthalben wird geübt, getanzt, werden Ideen ausgetauscht – ganz im Sinne der Initiatoren, die bei dieser Projektwoche von außen kommen.

Die Schulleitung hat sich von dem Projekt wirbewegen.schule inspirieren lassen und mit der Tanzschule ­Dance4You aus Möhringen einen kompetenten Kooperationspartner gewinnen können. Katharina Bühler und Katharina Goldmann geben ihr künstlerisches Wissen mit großem Engagement an die Kinder der ersten bis vierten Klassen weiter. Über 120 Grundschüler kommen damit in Bewegung und geben heute, Samstag, 16. Juni, ihr Können in einem kleinen Schulfest zum Besten.

Ob afrikanischer Tanz, Breakdance, Hip-Hop oder Modern Dance, die Stilrichtungen sind so gewählt, dass sich alle Schüler angesprochen fühlen und Musik und Bewegung in Einklang bringen können. Zur Halbzeit konnten bereits die ersten Erfolge gezeigt werden. Aber nicht nur das praktische Tanzen gehört zur Projektwoche. Auch das künstlerische Ausgestalten von Kulissen sowie der theoretische Hintergrund zu den jeweiligen Tänzen vermitteln die Lehrerinnen und dokumentieren dies in kleinen Präsentationen.