Dauchingen Apotheke muss Rezeptsammelstelle aufgeben

Dauchingen. "Ich habe einen entsprechenden Brief der Landesapothekenkammer erhalten", bedauert Apotheker Hans-Otto Hengstler.

Diter Beck aus Dauchingen hatte den Service gerne genutzt. Er kann nicht nachvollziehen, dass sich jemand daran stört, dass einige wenige Senioren die Möglichkeit nutzen, Rezepte einzuwerfen und noch am gleichen Abend geliefert zu bekommen. Aber offensichtlich hat sich jemand daran gestört – denn Hengstler geht von einer Anzeige aus. Dafür spreche die Formulierung "uns wurde bekannt" im Schreiben der Kammer. Den Kasten und den Service gab es seit 2015, bald nachdem die Apotheke im Dorf geschlossen hatte. Hengstler verfügt über eine sogenannte Versandhandelslizenz. Der Einwurfkasten in Dauchingen war als Pick-up-Stelle deklariert. Der Service wurde angenommen, "aber nicht in solchen Mengen, dass es geschäftlich wirklich relevant gewesen wäre", berichtet Hengstler. Es war einfach ein Serviceangebot an jene immobilen Bevölkerungsgruppen, die nach der Schließung der Dauchinger Apotheke weiter ihr Rezept im Ort abgeben konnten.

Damit ist nun Schluss, eine Gesetzesänderung Ende 2016 erlaubt die seitherige Konstruktion nicht mehr. Hintergrund sind die rechtlichen Auseinandersetzungen um Internet-Apotheken, deren Geschäftstätigkeit vom Gesetzgeber stark reglementiert ist – wogegen die einschlägigen Anbieter zahlreiche Klagen eingereicht haben.