Dauchingen Anklage belastet Bürgermeister

Dabei hatte das Narrengericht, bestehend aus Zunftmeister Volker Ositschan und Stellvertreter Klaus Treiber, gleich eine ganze Reihe an Verfehlungen zu verhandeln. Geldverschwendung und Behinderung des Brauchtums zählten zu den Anklagepunkten. Ersteres ergebe sich aus den hohen Kosten für den Kreisel, wobei als mildernder Umstand angerechnet wurde, dass er immerhin so groß ausgefallen sei, dass man mit dem Narrenbaum herumkomme.

Als Obstruktion des Brauchtums wertete das Narrengericht den Versuch des Bürgermeisters, dass Radrennen des Radsportvereins nicht mehr über Dauchinger Gemarkung rollen sollen. Das Rennen sei Tradition und habe Bestand verdient. Zum Glück habe der Gemeinderat den Bürgermeister zurückgepfiffen, weswegen das Rennen weiter stattfinden könne.

Als Strafen haben die Teufel unter anderem verkündet, dass der Bürgermeister kommendes Jahr beim Verkauf der Bustickets für die Fahrten zu den Umzügen helfen müsse, "damit er lernt, mit Geld umzugehen", und außerdem selbst Radfahren müsse. Nein, nicht beim nächsten Pfingstrennen, sondern bei der Fahrradrallye der Landjugend zu Pfingsten. Und Freibier wurde auch verlangt, damit am Schmotzige nicht der Treib- stoff ausgehe. Im Anschluss an die Urteilsverkündung wurde der Baum aufgestellt. In der Zunftstube begann das närrische Treiben.