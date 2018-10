Dauchingen. Eine 16-jährige Rollerfahrerin wurde bei einem Unfall am Montag in der Schwenninger Straße schwer verletzt. Eine 48-jährige BMW-Fahrerin war auf der L 423 in Richtung Dauchingen unterwegs und fuhr nach dem Ortseingang in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie die 16-Jährige.