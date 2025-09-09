Dating-Sendung auf VOX: So lief es für Tommy aus Rosenfeld bei „First Dates“

Ein besonderes Blind Date erlebte Tommy aus Rosenfeld jüngst: Der 20-Jährige war Kandidat bei der Dating-Doku-Soap von VOX, „First Dates – Ein Tisch für zwei“.
In der Vorabendshow treffen zwei Singles bei einem Blind Date im Restaurant aufeinander und lernen sich im TV kennen. Gastgeber und Moderator Roland Trettl begleitet das erste Treffen, das durch Vorab-Auswahl der Teilnehmer basierend auf ihren Präferenzen und Abneigungen zustande kommt. Die Folge, in welcher der Rosenfelder auf seinen Datepartner trifft, wurde am Donnerstag, 4. September, ausgestrahlt.