Dating-Sendung auf VOX: So lief es für Tommy aus Rosenfeld bei „First Dates“

Ein besonderes Blind Date erlebte Tommy aus Rosenfeld jüngst: Der 20-Jährige war Kandidat bei der Dating-Doku-Soap von VOX, „First Dates – Ein Tisch für zwei“.

In der Vorabendshow treffen zwei Singles bei einem Blind Date im Restaurant aufeinander und lernen sich im TV kennen. Gastgeber und Moderator Roland Trettl begleitet das erste Treffen, das durch Vorab-Auswahl der Teilnehmer basierend auf ihren Präferenzen und Abneigungen zustande kommt. Die Folge, in welcher der Rosenfelder auf seinen Datepartner trifft, wurde am Donnerstag, 4. September, ausgestrahlt.

Für Tommy hat die First-Dates-Redaktion den 18-jährigen Florian ausgesucht. Der junge Mann aus Bad Herrenalb im Landkreis Calw beschreibt sich als lebensfroh und stellte vorab klar, dass er viel und gerne rede. Florian berichtete im Vorabinterview, dass er schon in jungen Jahren bei seinen Eltern ausgezogen ist, da diese seine Homosexualität nicht akzeptierten.

Wie ist der erste Eindruck?

Sein erster Eindruck von Florian: „Er hat schön gelächelt, aber er war mit zu klein, der Bart hat mir gefehlt, optisch ist er nicht mein Beuteschema.“ Florian hingegen war recht angetan von Tommy, dessen Erscheinen machte ihn sogar ein bisschen verlegen. „Ganz nett“, lautet sein Fazit.

Nach dem obligatorischen Drink an der Bar – der Rosenfelder Einzelhandelskaufmann bestellte ein Bier, Florian einen Cocktail – wurden die Basisdaten ausgetauscht. Woher er denn kommt, wollte Florian wissen. „Nähe Stuttgart“, antwortete der Rosenfelder. „Und du?“ – „Nähe Karlsruhe“. Besonders weit auseinander wohnen die beiden jungen Männer demnach nicht.

Beide leben ländlich

Auch wohnen beide sehr ländlich – Florian lebt alleine, Tommy mit seiner Mutter und der besten Freundin nebenan. Mit dem Ausziehen habe er es nicht eilig, schließlich verstehe er sich gut mit seiner Mutter.

Dennoch hofft er darauf, einen Partner zu finden, mit dem er einmal zusammenziehen kann. Was die beiden gemeinsam haben: Beide haben Katzen, Tommy sogar noch einen Familienhund.

Immer wieder gibt es stille Momente zwischen den beiden jungen Männern, auch wenn Florian sehr forsch ist. „Wir haben mehr gefragt und dann geantwortet“, fasste Tommy im Interview die Dating-Situation zusammen. Florian hält den Rosenfelder für sehr schüchtern, überspielte die stillen Momente aber mit Lachen.

Wird es ein zweites Date geben?

Die Frage, wer das gemeinsame Essen zahlt, führte zu einer kleinen Uneinigkeit: Während Tommy vorschlug, die Rechnung zu teilen, legte Florian einfach Geld in die Box. „Vielleicht kann er ja beim nächsten Date bezahlen“, sagte er mit einem Augenzwinkern. „Ich finde ihn optisch ganz hübsch und er wohnt nicht so ganz weit von mir entfernt, das ist echt ein Vorteil“, sagt der 18-jährige Florian verschmitzt im Interview.

Am Ende des Dates folgt die obligatorische Frage: Wird es ein zweites Date geben? Während Florian Tommy gerne wiedersehen möchten – „Ich fand dich ganz nett, auch wenn du aufgeregt warst“ – , gab Tommy dem Bad Herrenalbler einen Korb. „Weil charakterlich hat’s zwar gepasst, aber optisch nicht so mein Typ. Deswegen kann ich mir leider kein zweites Date vorstellen.“