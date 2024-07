Neuer Nässe-Rekord in Deutschland

1 So viel zum Wetter: Das Fußball-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark am 29. Juni in Dortmund musste wegen des Unwetters unterbrochen werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Einzeln betrachtet gab es in keinem Monat einen Rekord beim Niederschlag. Betrachtet man die letzten zwölf Monate allerdings am Stück, sieht es ganz anders aus. Noch nie seit dem Jahr 1881 gab es in Deutschland in einem Jahr so viel Regen.









Link kopiert



Deutschland erlebt den nassesten zwölfmonatigen Zeitraum seit Messbeginn. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat seine bundesweiten Messstationen ausgewertet und festgestellt: Noch nie seit dem Jahr 1881 gab es in Deutschland so niederschlagsreiche zusammenhängende zwölf Monate wie in dem Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2024.