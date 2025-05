1 Ein Dashcam-Video zeigt das Rennen am Bahnhof. (Screenshot) Foto: Privat Ein Autorennen in Sulz? In einer 30er-Zone? Man möchte es nicht glauben, doch genau davon existiert ein Video.







Zwei Autos blockieren die Straße, bringen sich nebeneinander in Position - und rasen dann los. Was man in unserer Region höchstens mal von der A81 kennt, das hat ein Zeuge mitten in Sulz erlebt.