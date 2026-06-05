Daseinsvorsorge in Lauterbach: Nun wird doch ein neuer Lebensmittelmarkt eröffnet

Schon bald gibt es einen neuen Anlauf für einen Lebensmittelmarkt in Lauterbach – und der hat es in sich. Betreiberin Simone Fritz stellt nun ihr Konzept vor.
Die Gemeinde hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die bislang nur eingeschränkt genutzten Flächen im Haus des Gastes für Versorgungsangebote zur Verfügung zu stellen. Nun wird dieses Vorhaben mit Riesenschritten umgesetzt. Neben dem Lebensmittelladen wird auch für die Arztpraxis Schapschröer im Obergeschoss kräftig umgebaut und saniert. Die 300 Quadratmeter große Arztpraxis möchte im August umziehen und im September an der neuen Wirkungsstätte eröffnen.