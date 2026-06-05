Daseinsvorsorge in Lauterbach: Nun wird doch ein neuer Lebensmittelmarkt eröffnet

Schon bald gibt es einen neuen Anlauf für einen Lebensmittelmarkt in Lauterbach – und der hat es in sich. Betreiberin Simone Fritz stellt nun ihr Konzept vor.

Die Gemeinde hatte im vergangenen Jahr beschlossen, die bislang nur eingeschränkt genutzten Flächen im Haus des Gastes für Versorgungsangebote zur Verfügung zu stellen. Nun wird dieses Vorhaben mit Riesenschritten umgesetzt. Neben dem Lebensmittelladen wird auch für die Arztpraxis Schapschröer im Obergeschoss kräftig umgebaut und saniert. Die 300 Quadratmeter große Arztpraxis möchte im August umziehen und im September an der neuen Wirkungsstätte eröffnen.

Start im Juli angepeilt Der Lebensmittelmarkt könnte indes schon im Juli starten, sofern die Umbauarbeiten im Erdgeschoss bis dahin abgeschlossen sind. „Das ist eine tolle Sache für die Gemeinde Lauterbach“, freut sich Bürgermeister Jürgen Leichtle angesichts von Lebensmittelmarkt und Arztpraxis in den bisher weitgehend leerstehenden Räumen.

Zehn Prozent günstiger

Im Haushaltsplan wurden für die Sanierung 600.000 Euro veranschlagt. „Derzeit sind wir etwa zehn Prozent unter dieser Summe“, sagt Leichtle. Die Endabrechnung liege aber noch nicht vor. Der Handarbeitstreff, der die Räume bislang nutzte, zieht ins Gemeindehaus um.

Der Umbau für die Arztpraxis läuft auf Hochtouren. Foto: Dold

Simone Fritz rannte bei der Gemeinde jedenfalls offenen Türen ein mit ihrem Vorhaben. Vor ihrer Babypause bot sie auf dem mittlerweile eingestellten Lauterbacher Wochenmarkt donnerstags Obst und Gemüse an. Sonja Rajsp-Lauer habe sie gefragt, erzählt Simone Fritz, ob sie einen Lebensmittelmarkt im Haus des Gastes betreiben wolle. Auch mit Bürgermeister Jürgen Leichtle habe es schnell gute Gespräche dazu gegeben.

Deutliche Synergieeffekte

Simone Fritz erstellte daraufhin einen Businessplan. „Im Haus des Gastes gibt es Non-Food-Angebote und das Lager“, erzählt sie. Im benachbarten La Fontana, das ihr Partner Igor Zanellato betreibt, gibt es frische Waren wie Obst und Gemüse. Diese können sowohl verkauft, aber auch in der Pizzeria verarbeitet werden. „Als Einzelkonzept wäre es mit einem Lebensmittelmarkt schwierig geworden“, sagt Simone Fritz. Aber in der Kombination mit dem La Fontana verspricht sie sich deutliche Synergieeffekte – unter anderem lange Öffnungszeiten.

Im Angebot sein wird Obst und Gemüse vor allem regionaler Anbieter. Zudem gibt es Waren, die durchaus etwas höherwertig als beispielsweise bei Discountern sind. Außerdem wird ein Hermes-Paketshop angesiedelt, um den Kunden auch diesen Service zu bieten.

Renoviert wird aber auch im La Fontana, verrät Simone Fritz. Ab dem 22. Juni ist das Restaurant für zwei Wochen geschlossen. Nach der Neueröffnung gibt es auch einen neuen Namen – Terra Viva.

Doppelte Vermieterin

Die Gemeinde tritt derweil als doppelte Vermieterin auf – sowohl für den Lebensmittelmarkt als auch die Arztpraxis. So sollen die Investitionen wieder eingespielt werden, sagt Leichtle. Das werde natürlich einige Jahre in Anspruch nehmen.

Er sieht in der Entwicklung einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Gemeinde:„Mit dem neuen Lebensmittelladen und der neuen Hausarztpraxis entstehen im Haus des Gastes zwei Angebote, die für die Lebensqualität in unserer Gemeinde von großer Bedeutung sind. Es freut mich besonders, dass wir dafür vorhandene Flächen sinnvoll nutzen können“.

Es werden reichlich Kabel verlegt. Foto: Dold

Leichtle sagt: „Die Gemeinde kann solche Angebote nicht selbst betreiben. Unsere Aufgabe ist es, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit Frau Fritz und dem Ärzteehepaar Schapschröer haben wir engagierte Partner gefunden, die diese Möglichkeiten nun mit Leben füllen“.

Gebündelte Angebote

Durch die Kombination aus Nahversorgung, medizinischer Versorgung, Gastronomie, barrierefreier Erschließung und zentraler Lage entwickle sich das Haus des Gastes zunehmend zu einem Ort, an dem wichtige Angebote des täglichen Lebens gebündelt werden, betont Leichtle.