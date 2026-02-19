Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten empfängt am Freitagabend (19 Uhr) den VfL Lübeck-Schwartau und peilt den ersten Heimsieg in der Rückrunde an.
Nach der bitteren 27:28-Pleite zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Potsdam ging es für die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten am vergangenen Wochenende nach Dresden. In einem wahren Krimi behielten die Schützlinge von HBW-Cheftrainer Matthias „Matti“ Flohr mit 28:27 die Oberhand und holten sich so nicht nur zwei ganz wichtige Punkte, sondern auch den zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die erste Bundesliga berechtigt, zurück. Um diesen Rang zu festigen, ist ein Heimsieg gegen den VfL Lübeck-Schwartau Pflicht. Im Hinspiel demonstrierte der HBW seine Offensivstärke und holte beim 36:30-Erfolg beide Punkte. Die Anfahrt in die rund 800 Kilometer entfernte Hansehalle schien den „Galliern“ damals wenig auszumachen. Jetzt dreht sich der Spieß um und die Gäste vom VfL müssen die lange Auswärtsfahrt nach Balingen auf sich nehmen.