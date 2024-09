Überzeugt der japanische Akzent in der Innenstadt?

Das Yoake in Villingen im Check

1 Das Yoake in Villingen setzt seinen Fokus auf ein breites Sushi-Angebot. Foto: Marina Schölzel

Feine asiatische Küche und Sushi, soweit das Auge reicht – Der Gastronom Duy Anh Nguyen wollte mit seinem Restaurant Yoake neue Akzente in Villingen setzen. Doch hält sein Konzept auch im Geschmackstest, was es verspricht?









Link kopiert



Neue Akzente in der Gastro-Szene in Villingen setzen, das war Duy Anh Nguyen Mission, als er 2021 sein asiatisches Restaurant „Yoake“ in der Villinger Fußgängerzone eröffnete.