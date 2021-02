Das Wunder der Rottweiler Fasnet Auf ein Glas Schorle im Netz

Bechtold betont, dass es dieses Jahr keine fastnachtliche Glückspanik gebe, die dazu führe, dass Fasnet überfrachtet wird. "Normalerweise sind wir ja von Dreikönig bis zum Aschermittwoch jedes Wochenende auf einer Veranstaltung. Manchmal hat man den Eindruck, man müsste sich selber teilen können. Jetzt kann die Fasnet sich einfach mal in aller Ruhe entfalten – ohne viel Tamtam, ohne Mobiltelefon und ohne Zeitdruck. Wir haben für zu Hause Schuttig-Bier gekauft und werden einen Kappenabend im Kreise der Familie feiern", lässt der Narrenchef wissen.

Auch bei Zunftschreiber Frank Huber gibt’s "Fasnet dahoim". "Meine Eltern besuchen uns und wir schauen gemeinsam die gestreamte Fasnet an. Sicherlich werde ich mich mit meinen Vorstandskollegen auch mal virtuell auf ein Schorle zusammenschalten. Vorteil: Man kann die Mischung und den Wein beim Schorle selber festlegen."

Die Vielzahl an Ideen für die närrischen Tage begrüßen die Wadelkappen. "Etliche kamen jetzt auf die Idee, Fasnet im Sommer nachzufeiern. Das schießt natürlich übers Ziel hinaus. Fasnet ist jahreszeitlich gebunden. Sie ist die Nacht vor der Fastenzeit. Das gilt seit 1000 Jahren. Die Kirche hat den Aschermittwoch auf den 46. Tag vor Ostern gelegt. 40 Fastentage und sechs fastenfreie Sonntage. Würde man Fastnacht im Sommer feiern, dann wäre sie kulturell und historisch entwurzelt", sagt Zunftsäckelmeister Stefan Roth. "Es gibt spannende Alternativformate, die im virtuellen Bereich stattfinden. Wir haben mit ›Nahtlos‹ ebenfalls den Schritt in die virtuelle Welt gewagt und ein Video auf Youtube hochgeladen. Wir haben schon unglaubliche 3500 Klicks. Ich bin überrascht, wie kreativ unsere Narren sind. Der Rottweiler Narrenmarsch auf einer Gitarre gespielt, von der Münsterorgel und a-cappella. Trotz allem kann ein Format mit 0 oder 1 nie ein so komplexes Ereignis wie Fasnet ersetzen", betont Bechtold.

Das Wunder der Rottweiler Fasnet lässt den Trübsinn verschwinden

Die Kinder tun den Zunftmannen allerdings leid. "So viele Einschränkungen, die unsere Jüngsten über sich ergehen lassen müssen", so Huber. Deshalb habe es die Zünftler gefreut, zu hören, dass einige Familien trotzdem ihre Kinder schminken und den Bajass rausholen. Nur geht der Umzug halt nicht durch die Stadt, sondern mit dem Nachbarskind durch die Wohnung und den Garten. "Ich finde das toll. Beeindruckend find ich auch das Engagement in den Seniorenheimen, das Format ›Fasnet dahoim‹ zu den Heimbewohnern zu bringen. Wir haben gehört, dass Aufenthaltsräume dazu hergerichtet werden, damit die Fasnet online dorthin kommt", lobt Huber.

Die Narrenzunft unterstützt das Format "Fasnet dahoim" von der Stadt. "Das war sehr interessant. Das Wunder der Rottweiler Fasnet lässt ganz offensichtlich den Trübsinn verschwinden, holt tief aus dem Inneren der Menschen ein Gefühl heraus, das ohne weiteres als unbeschreiblich bezeichnet werden darf", sagt Christoph Bechtold.

Aber bietet dieses Jahr nicht auch die Möglichkeit die Fasnet aus einer anderen Perspektive zu sehen? "In Rottweil gibt die Narrenzunft einen kleinen Ordnungsrahmen vor, der Handlungen der Narren und Zuschauer strukturiert: Das Abstauben, die Proklamation, der Kinderumzug, das Abstempeln, die schwarzen Schuhe. Was dann aber der Narr aus den Freiräumen macht, bringt die Spannung, führt zum Überraschenden, zum Glücksgefühl. Dieses Jahr hat der kreative Freiraum des Narren eine maximale Ausdehnung. Das kann auch Neues hervorbringen", so Stefan Roth.