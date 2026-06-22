„Das wird herausfordernd“: Auf Nagold kommen drei große Straßenbaustellen zu

Drei große Baustellen auf Landes- und Bundesstraßen kommen auf Nagold zu. Die Sperrungen und Umleitungen aufeinander abzustimmen, ist komplex. Das hat Folgen für die Kreiselbaupläne.
Eins nach dem anderen – auf diesen Nenner könnte man Nagolds Baustellenmanagement bringen. „Das Thema ist komplex“, sagt Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann im Pressegespräch und wirbt um Verständnis. Dabei geht es um gleich drei größere Baustellen auf übergeordneten Straßen, die auf Nagold zukommen. Zwei davon nun deutlich später als früher geplant.