„Das wird herausfordernd“: Auf Nagold kommen drei große Straßenbaustellen zu

Drei große Baustellen auf Landes- und Bundesstraßen kommen auf Nagold zu. Die Sperrungen und Umleitungen aufeinander abzustimmen, ist komplex. Das hat Folgen für die Kreiselbaupläne.

Eins nach dem anderen – auf diesen Nenner könnte man Nagolds Baustellenmanagement bringen. „Das Thema ist komplex“, sagt Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann im Pressegespräch und wirbt um Verständnis. Dabei geht es um gleich drei größere Baustellen auf übergeordneten Straßen, die auf Nagold zukommen. Zwei davon nun deutlich später als früher geplant.

Dass in Nagold das Bauhaus so schnell mit seinem Neubau vorankommt, das freut Nagolds OB explizit. „Ein tolles Bekenntnis zum Standort Nagold“, sei das. Gerade in diesen wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten.

„In Vorleistung zu gehen, war für uns kein Thema“

So ganz getraut hat man in Nagold den Bauhaus-Plänen aber wohl erst, als auch wirklich mit der Baustelle begonnen wurde. Das bringt nun ein Problem mit sich: Entgegen der ursprünglichen Planung, parallel oder gar vor der Eröffnung des Bauhaus-Neubaus auch die zwei Kreisel auf der Haiterbacher Straße für die Anbindung des Marktes zu verwirklichen, wird die Stadt diese Arbeiten nun verschieben. „In Vorleistung zu gehen, war für uns kein Thema“, erörtert Nagolds OB auf Nachfrage der Redaktion.

Die Bauhaus-Baustelle in Nagold: Ende des Jahres will der Markt eröffnen. Bis dahin steht allerdings noch lange nicht die neue Verkehrsanbindung über die zu bauenden Kreisel auf der Haiterbacher Straße. Foto: Heiko Hofmann

Ein Thema greift hier ins andere. Und in diesem Fall heißt das: Zunächst möchte man die Fertigstellung einer ganz anderen Straßenbaustelle abwarten. Auf der L 362 will das Land den bisherigen Unfallschwerpunkt der Zufahrt auf die Herrenberger Straße am Architare entschärfen. Dort soll eine Einbiegespur auf die L 362 in Richtung Herrenberg gebaut werden.

„Eine wichtige Maßnahme an diesem Unfallschwerpunkt“, macht der OB deutlich. Und eine Maßnahme, die Nagold schon länger wünscht. Immer wieder kommt es an der Einfahrt, die aktuell mit einem Stoppschild geregelt ist, zu Unfällen. Zudem staut es sich dort mitunter. Die Baustelle des Landes hat aus Nagolder Sicht Vorrang. Erst danach will sich Nagold an den Neubau der Kreisel machen.

Diese entstehen zwar auf einer Bundesstraße – der B 463 –, doch Bauherrin ist die Stadt Nagold, die an den Stellen ja die Anlagen wünscht. Auch finanziert werden die Kreisel von der Stadt Nagold.

Zunächst soll das Land die neue Einfädelspur auf die L 362 bauen

Diese Priorisierung bringt den Zeitplan der Baustellen durcheinander. Rafael Beier vom Nagolder Bauamt weiß, dass das Land Stand jetzt in den Osterferien nächsten Jahres die neue Einfädelspur bauen will. Zwei bis drei Monate Bauzeit sind dafür vorgesehen.

Erst danach will sich die Stadt an den Bau der Kreisverkehre auf der B 463 machen. Der Grund: Zwei Baustellen auf übergeordneter Straße zur gleichen Zeit wären wohl für den Verkehrsfluss in Nagold nur schwer zu verkraften. Zumal die L 362 auch Teil der offiziellen Umleitungsstrecken während der Kreisel-Bauarbeiten ist.

Neun Monate für den Bau eines neuen Kreisels

Also geht die Stadt Nagold mittlerweile davon aus, dass „im ersten Halbjahr 2027“ erst mit dem Kreiselbau begonnen werden kann. Und auch dann soll ein Kreisverkehr nach dem anderen gebaut werden. Gestartet wird mit dem Kreisverkehr am Viadukt. Während der etwa neunmonatigen Bauzeit ist die Haiterbacher Straße an dieser Stelle beidseitig gesperrt.

Auch Kreisel Nummer zwei entsteht unter Vollsperrung. Und zwar erst nach der Freigabe des Viadukt-Kreisels, also frühestens ab Frühjahr 2028. Dieser befindet sich oberhalb der Rolf-Benz-Zentrale an der Kreuzung der Haiterbacher Straße mit der Talstraße.

Ein Teil der Talstraße, über die das neue Bauhaus angebunden werden soll, ist bereits fertiggestellt. Foto: Heiko Hofmann

Für die Stadt Nagold bleibt es also dabei: 2026 ist im Hinblick auf die Kreisel-Neubauten ein Planungsjahr. „Wir bereiten alles vor, damit wir dann gleich loslegen können“, sagt Rafael Beier.

Was die Verkehrslast angeht, dürften damit angespannte Zeiten auf Nagold zukommen. Sperrungen der Durchfahrt der Haiterbacher Straße über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren sind nicht unproblematisch. „Das wird herausfordernd, keine Frage“, sagt Nagolds Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus mit Blick auf die Umleitungen. „Aber am Ende ist alles besser“, findet Nagolds OB. Und: „Wir werden das gebacken bekommen!“

Die Umleitungspläne sollen die Baustellen großräumig umfahren, doch eine Zufahrt zu dem Einkaufsgebiet im Iselshauser Tal muss natürlich stets möglich sein. Und damit auch eine Zufahrt zu dem neuen Bauhaus. Dafür wurde und wird noch in den nächsten Monaten die Talstraße unterhalb von Rolf Benz und dem neuen Bauhaus ausgebaut. Bis jetzt ist eine Durchfahrt auf der Talstraße nicht möglich.

Der Neubau der Kreisel und eine damit einhergehende bessere Anbindung des Einkaufsareals Iselshauser Tal sind eng mit dem Bauhaus-Neubau verzahnt. Würde Nagold auf die neuen Kreisel verzichten, prognostizierten Verkehrsplaner teilweise extrem lange Stau- und Wartezeiten – für die Kreuzung am Viadukt von bis zu 977 Sekunden und an der Kreuzung mit der Talstraße zur Hauptlast von mehr als 1000 Sekunden.