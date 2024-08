Das Wetter in Wolfach: Kühl gestartet, endete der Juli im Kinzigtal sonnig

1 Den Juli eingerechnet, ist der Sommer 2024 in vielerlei Hinsicht als im Schnitt liegend zu erachten. Foto: Franz Schmalz/FS-Foto

Tendenziell gab es im Juli ein paar Verbesserungen im Vergleich zu den Vormonaten. Erstmals seit Februar war wieder ein Niederschlagsdefizit zu verzeichnen. Und auch erstmals seit Januar gelangten die Sonnenstunden in die Nähe des Solls.









Trotz recht kühlem Start steigerte sich der Juli am Ende noch so weit, dass auch er wieder eine insgesamt positive Temperaturabweichung schaffte. Wie erwähnt, begann der Juli mit einer recht wechselhaften und merklich zu kühlen Witterung, Das wolkenreiche, teils regnerische Wetter verhinderte sommerliche Temperaturen, die teilweise am Tage noch unter 20 Grad blieben. Erst am 8. erfolgte ein markanter Wärmeeinbruch, am 9. zeigte das Thermometer dann schon 32 Grad.