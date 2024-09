1 Einfach so den Wasserhahn aufdrehen, funktioniert am heutigen Dienstag auch im Kindergarten in Riedöschingen nicht. Das Wasser wird für fünf Stunden abgestellt. Foto: Conny Hahn

Am Dienstag wird in Blumberg das Wasser abgestellt: Unsere Redaktion gibt Tipps, wie die „Durststrecke“ von 8 bis 13 Uhr so angenehm wie möglich wird.









In Riedöschingen wird am Dienstag das Wasser den ganzen Vormittag, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, abgestellt. Wir geben Tipps, wie man sich am besten verhält und mit einigen Vorkehrungen die Zeit gut überbrückt, um nicht auf dem Trockenen zu sitzen.