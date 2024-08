Das war der Grund: Schon wieder fällt in Hardt der Strom aus

1 Zu einem Stromausfall kam es Samstagnacht in Hardt (Symbolfoto) Foto: gguy - stock.adobe.com

Wieder einmal war in Hardt der Strom weg. Der Netzbetreiber klärt über den Zwischenfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf.









Link kopiert



Erst Mitte August hatte ein Blitzeinschlag die Stromversorgung in Hardt an einem Mittwochnachmittag lahmgelegt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es nun erneut zu einem Ausfall – diesmal lag es allerdings nicht an einem Gewitter: „Auslöser des Stromausfalls war gegen 2.44 Uhr ein defektes Mittelspannungskabel“, teilt André Büssers, Sprecher des Netzbetreibers Naturenergie aus Rheinfelden, auf Anfrage unserer Redaktion mit.