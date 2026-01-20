Die Stadtbibliothek VS wandelt sich mit ihren Nutzern. Die Vielfalt des Angebotes reicht inzwischen bis zur Bibliothek der Dinge. Das sind die am gefragtesten Titel und Gegenstände.
An beiden Standorten der Stadtbibliothek hat sich einiges getan in Sachen benutzerfreundliche Gestaltung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. „Im vergangenen Jahr ist die Kinderbibliothek neu möbliert worden“, erzählte Stephanie Schumacher, stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Das zahlt sich aus, denn danach verzeichnete man bei der Stadtbibliothek steigende Ausleihzahlen für diesen Bereich. Die Bücher und andere Medien für Kinder sind besser präsentiert und buchstäblich auf Augenhöhe der jungen Nutzer. „Die ansprechendere Präsentation hat sich herumgesprochen“, freut sich Schumacher.