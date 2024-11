Das Streikfest der IG Metall in Horb: Darum platzt den Arbeitnehmern der Kragen

1 Die Streikenden der IG Metall vor dem Polizeirevier Horb beim Marsch zum Streikfest auf dem Festplatz. Die Gesichter zeigen, wie kampfbereit die Arbeitnehmer sind. Rechts Bosch-Rexroth-Betriebsrat Michael Engel. Foto: Jürgen Lück

Mindestens 4500 IG-Metaller im Warnstreik. Beim Streikfest in Horb sagen die Arbeitnehmer, warum „Mehr nur fair ist“. Nadine Boguslawski vom IG Metall Bundesvorstand: „Bundes-Politik muss industriepolitisch agieren. Sieben Prozent mehr Lohn ist der Industriebooster, den wir brauchen.“









Am Freitag, 8. November, standen viele Produktionen still: Heckler & Koch, Homag, Bosch-Rexroth, L’Orange oder Arburg. Eine Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie, weil den Arbeitnehmern der Kragen platzt. Sie wollen sieben Prozent mehr in der Lohntüte sehen. Die Arbeitgeber haben bisher lediglich 1,9 Prozent maximal angeboten.