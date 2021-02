Mann täuscht in Schwenningen eigene Entführung vor

1 Hinter dem SEK-Einsatz in Schwenningen steckt eine vermeintliche Geiselnahme. Foto: Marc Eich

Nach dem SEK-Einsatz am Montagabend in Schwenningen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag Details bekanntgegeben. Demnach steckte hinter dem Großeinsatz eine vermeintliche Geiselnahme.

VS-Schwenningen - Eine 40-jährige Frau erhielt auf ihr Smartphone Fotos ihres 27-jährigen Freundes, der darauf offensichtlich verletzt und körperlich misshandelt zu sehen war. Gleichzeitig erhielt sie eine Textnachricht mit dem Inhalt, dass sich ihr Freund als Geisel in der Gewalt einer Gruppe befinde.

Der Absender forderte von der Frau eine fünfstellige Geldsumme und drohte mit der Ermordung ihrer Geisel, sollte die Summe nicht bezahlt werden.

Die Frau verständigte sofort die Polizei, die als Tatort eine Wohnung in Schwenningen ausmachen konnte. Nach richterlicher Anordnung stürmte eine Spezialeinheit die Wohnung, wo sie das vermeintliche "Opfer" und weitere fünf Personen im Alter zwischen 28 und 38 Jahren antrafen.

Es stellte sich heraus, das der 27-Jährige seine eigene "Geiselnahme" und die Erpressung vorgetäuscht hatte, um so an Geld seiner Freundin zu gelangen. Der Polizeieinsatz führte gleichzeitig zum Auffinden von Drogen und Konsumwerkzeug in der Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben die Ermittlungen übernommen.