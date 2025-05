Das steckt hinter den Magiern des Jahres 2025: Das Zaubererduo „Timothy Trust and Diamond“ kommt in den Europa-Park

Das Duo „Timothy Trust and Diamond“ kommt in den Europa-Park und befasst sich in „Simsala“ mit Fabelwesen. Für die Illusionen wurden sie zu den Zauberern des Jahres 2025 ausgezeichnet. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg, wie sie im Gespräch erklären.

Schneewittchen, Hans im Glück oder Rapunzel: Was wäre die Welt nur ohne Geschichten? Doch das „Märchenland“ ist in Gefahr – die Figuren verblassen langsam und mit ihnen die Freude, die sie in die Welt bringen. So zumindest das Szenario der neuen Show, die das Zaubererduo „ Timothy Trust and Diamond“ bis zum 2. November im Europa-Park auf der Bühne des „Globe Theaters“ darstellt.

Nachdem die beiden Akteure in den vergangenen Wochen quer durch Deutschland gefahren sind, um das neue Showprogramm „Simsala“ fertig zu bekommen, ist man nun angekommen und bleibt erst einmal für eine längere Zeit im Freizeitpark. Bereits von Anfang 2021 bis Ende 2022 spielten die Beiden hier mehr als 1200 Shows – sowohl im Globe Theater als auch bei der Dinner Show. In den vergangenen Jahren waren sie mehrfach Deutscher Meister der Zauberkunst und Vizeweltmeister der Zauberkunst. Ganz aktuell wurden sie Anfang März mit dem Titel „Magier des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Mit dem Titel ehrt der Magische Zirkel von Deutschland herausragende Zauberkünstler.

Diaz wollte mit 19 Jahren Profi-Zauberin werden

„Diamond Diaz“ wurde 1990 in Dettenheim bei Karlsruhe geboren. Mit zehn Jahren startete ihre Zauberleidenschaft bei einem Ferien-Workshop. „Danach war ich total fasziniert“, erinnert sie sich im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie trainierte neben der Schule intensiv und konnte zahlreiche Preise abräumen, unter anderem war sie Deutsche Jugendvizemeisterin der Magie und Gewinnerin des „Junior Master of Magic Awards“ in den Niederlanden. Diaz wollte mit 19 Jahren nach dem Abitur schon Profi-Zauberin werden. Als Grundlage dazu nahm sie zunächst ein Schauspielstudium auf und trainierte aber gleichzeitig an neuen Kunststücken, auch unter Mithilfe erfahrener Kollegen.

„Timothy Trust“ ist Zauberkünstler, Mentalmagier, Bauchredner, Comedian, Illusionist und Moderator. Seit dem Jahr 2000 tritt er unter diesem Pseudonym auf. Seinen bürgerlichen Namen möchte er möglichst unerwähnt lassen. Er wurde 1971 in Berlin-Neukölln geboren und erlebte den Fall der Berliner Mauer 1989 aus nächster Nähe – ein prägendes Ereignis in seinem Leben, das später dazu beitragen sollte, sich für die Demokratie einzusetzen. Während der Schulzeit interessierte er sich besonders für alte Sprachen, die Theater-AG sowie die Zauberkunst. Er hatte seinen ersten bezahlten Auftritt im Alter von 15 Jahren auf dem Kindergeburtstag der Kinder seines damaligen Deutschlehrers. In der Folge begann er auf kleineren Firmenveranstaltungen kleine Zauberkunststücke vorzuführen.

Das Trio tourte durch Deutschland

1990 trat Trust dem „Magischen Zirkel“ Berlin bei. Hier lernte er im selben Jahr Martin Sierp kennen, der später nicht nur zu einem Freund, sondern auch zu einem Geschäftspartner wurde. 1991 kam noch Sascha Grammel hinzu. 1992 wurde aus ihnen das Trio „Die Zauderer“. Größere öffentliche Auftritte auf Theaterbühnen in Berlin und in Stadthallen Deutschlands folgten. Besonders motivierend wirkten auf Trust damals die Shows von David Copperfield. Bis 2007 tourte das Trio durch die Stadthallen – meist im Auftrag der lokalen Volks- und Raiffeisenbanken. Im Jahr 2007 stieg Trust aus dem Team aus.

Mit Udo Lindenberg auf einem Kreuzfahrtschiff

Trust und Diamond kennen sich seit den Weltmeisterschaften der Fédération Internationale des Sociétés Magiques 2006 in Stockholm, bei dem er mit dem Team „Die Zauderer“ und mit seiner damaligen Team-Partnerin Julie in verschiedenen Kategorien antrat und Preise gewann. Als Julie 2010 beschloss, nach zehn Jahren andere Wege zu gehen, wurde Trust auf Diamond aufmerksam gemacht. Nachdem er sie kontaktierte, beschlossen sie gemeinsam, das Team „Timothy Trust and Diamond“ zu gründen. Diamond war zu dem Zeitpunkt mit eigenen Auftritten in der Zauberszene nicht unbekannt. Das Team erreichte als Stage-Illusionisten den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2015 in Rimini.

Immer wieder wurden „Timothy Trust and Diamond“ auf Kreuzfahrten für Zaubershows engagiert. So 2013 auf dem damaligen Traumschiff Deutschland, zusammen mit Udo Lindenberg. Im Anschluss an ihr Engagement in Rust 2025 moderieren die Beiden unter anderem vom 20. November bis 15. Februar das Winter-Varietee Heidelberg und zeigen ihre Kindershow im „Magic Circus“ Heidelberg.

Info – Fragenhagel

Wie seid ihr im Europa-Park gelandet?

Wir waren ja schon 2011/12 im Park und haben im Teatro dell’ arte gespielt, 2020 hat man uns zurückgeholt. Und die Lieblingsattraktion?

Diamond: VoletariumTimothy: Die runden Gondeln in Italien/Frankreich Seid ihr trotz der Bühnenerfahrung noch aufgeregt?

Nur, wenn die Umstände sehr ungewöhnlich sind. Wer sind eure Vorbilder?

Siegfried und Roy, Copperfield, Cirque de Soleil, Musicals. Was liebt ihr am Globe Theater besonders?

Die Nähe zum Publikum. Was ist euer Lieblingstrick auf der Bühne?

Gedankenlesen. Das spielen wir derzeit jedoch nicht. Wie oft tüftelt ihr an neuen Tricks?

Selten. Unser Bemühen richtet sich vor allem auf das richtige Timing von Tricks, Witzen und Schauspiel.Ist es schwer, etwas komplett Neues zu erfinden?

Als Künstler versucht man, sich selbst auszudrücken. Insofern erfinden wir nicht, sondern finden in uns selbst. Werden Tricks mit Magier-Kollegen ausgetauscht?

Durchaus, zum Beispiel auf Zauberkongressen.