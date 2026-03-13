Das starke Stück zum Wochenende: Für günstigen Sprit überschreiten manche die Grenze

Für Kraftstoff werden aktuell horrende Summen fällig. Vor diesem Hintergrund kommt unser Autor zu der Erkenntnis, dass wir bei der Mobilitätswende weit hinterherhängen.
Mittwochabend, kurz nach halb elf auf der B 3 in Friesenheim: Die Tankanzeige in meinem Auto ist schon seit Offenburg auf dem letzten Achtel, jetzt fängt dieses an zu blinken. Oh je, es wird langsam wirklich Zeit, ich kann es nicht länger hinauszögern. Ich blicke auf die Preisanzeige der Friesenheimer Tankstelle: 2,03 Euro. Da muss ich sofort zuschlagen.