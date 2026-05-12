Das sind die Bilder: B 463 in Albstadt - Autos fahren wieder durch den Tunnel

Auf diesen Moment haben Pendler und die Laufener Bürger seit Monaten gewartet. Am Dienstagnachmittag fuhren erstmals seit Oktober 2024 wieder Autos und Lastwagen durch den Tunnel.
Am Dienstagnachmittag bot sich in Laufen ein Bild, auf das Anwohner der Ortsdurchfahrt sowie Verkehrsteilnehmer seit rund 18 Monaten hingefiebert haben. Der Tunnel im Verlauf der B 463 zwischen Balingen und Albstadt ist wieder geöffnet. Der Verkehr rollt nun für rund vier Wochen im Probebetrieb durch die frisch sanierte Röhre.