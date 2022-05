4 Alina Strütt hat das Handwerk von der Pike auf gelernt und steht in den Startlöchern. Foto: Markus Dietze

Wenn morgens um 5 Uhr gemolken wird, darf Alina Strütt noch träumen. Ihr Vater Christian übernimmt das und versorgt die 70 Tiere des Arnoldhedwighofs in Schlechtbach. Noch. Denn die 20-Jährige hat das Handwerk von der Pike auf gelernt und steht in den Startlöchern: Irgendwann wird sie es sein, die morgens als Erste den Tag begrüßt. Alina Strütt ist Landwirtin mit Leib und Seele.















Schlechtbach - Im vergangenen Sommer hat Alina Strütt ihre Ausbildung zur Landwirtin abgeschlossen. Sie, drei ältere Frauen – und ansonsten nur Männer. Was nach außen exotisch wirken mag, ist für Alina Strütt kein Thema. Für sie stand schon früh fest, dass ihr Lebensweg in die Landwirtschaft führt. Damit hat der Arnoldhedwighof an der Hochfläche bei Gersbach, einem Stadtteil von Schopfheim im Südschwarzwald, auch nach mehr als 400 Jahren als Bauernhof eine Zukunft.