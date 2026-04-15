Das sagt Trainer Andreas Hug: SG Altheim-Grünmettstetten im Aufschwung, aber noch nicht gerettet

Drei Mal in Serie hat A-Ligist SG Altheim-Grünmettstetten zuletzt gewonnen. Trainer Andreas Hug ist folglich zufrieden. Wir haben mit ihm gesprochen.
Wirft man einen Blick auf die Rückrundentabelle der Kreisliga A3 ergibt sich ein spannendes Bild: Auf den Plätzen zwei und drei stehen mit dem SV Gündringen und der SG Altheim-Grünmettstetten zwei Teams, die nach der Vorrunde noch auf einem Abstiegsplatz standen. Während beim SVG Markus Bradtke im Winter übernommen hatte, war es bei der SGAG Andreas Hug.