Das sagt die Behörde: Ist das ein Wolf? Wildkamera-Bilder sorgen bei Trichtingen für Aufsehen

Nach dem Verdacht eines Wolfsrisses bei Rottweil nun das: Bei Trichtingen soll ein Wolf von einer Wildkamera erwischt worden sein. Wie schätzt das FVA-Wildtierinstitut die Sichtung ein?
Ist der Wolf auch im Kreis Rottweil unterwegs? Das zumindest vermutete zuletzt ein Schäfer, der seinen Verdacht angesichts eines gerissenen Schafs im Bereich Eckhof in Rottweil äußerte. Seit Kurzem kursiert auch in Oberndorf und Umgebung die Nachricht, dass ein Wolf bei Trichtingen gesichtet wurde. Der Beleg dafür sollen Fotos einer Wildkamera sein, die auch der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg vorliegen. Die gibt auf unsere Nachfrage nun eine Beurteilung ab.