Das sagt die Behörde: Ist das ein Wolf? Wildkamera-Bilder sorgen bei Trichtingen für Aufsehen

Nach dem Verdacht eines Wolfsrisses bei Rottweil nun das: Bei Trichtingen soll ein Wolf von einer Wildkamera erwischt worden sein. Wie schätzt das FVA-Wildtierinstitut die Sichtung ein?

Ist der Wolf auch im Kreis Rottweil unterwegs? Das zumindest vermutete zuletzt ein Schäfer, der seinen Verdacht angesichts eines gerissenen Schafs im Bereich Eckhof in Rottweil äußerte. Seit Kurzem kursiert auch in Oberndorf und Umgebung die Nachricht, dass ein Wolf bei Trichtingen gesichtet wurde. Der Beleg dafür sollen Fotos einer Wildkamera sein, die auch der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg vorliegen. Die gibt auf unsere Nachfrage nun eine Beurteilung ab.

„Wir werten diese Sichtung mit Bildbeleg als sogenannten C3-Hinweis“, teilt uns FVA-Pressesprecherin Katja Wetz mit. Dabei handle es sich um einen so genannten „unbestätigten Hinweis“. Ein eindeutiger Wolfsnachweis sei aufgrund der Bildqualität nicht möglich. Ein solcher liege auch für die Region insgesamt nicht vor. Nichtsdestotrotz hält die FVA den Wolf hier für wahrscheinlich, wie sie mitteilt.

Bundesweit einheitliches Vorgehen

Bei der Prüfung von Sichtungen gehe man bundesweit einheitlich vor. Ein Foto gelte dann als eindeutiger Nachweis – so ist es bundesweit zum Thema Wolfsmonitoring festgelegt –, wenn es das Tier von der Seite oder möglichst vollständig von vorne zeige, so dass Zeichnung und Proportionen des gesamten Tierkörpers, mindestens aber des Kopfes, deutlich zu sehen seien, und wenn eine erfahrene Person das Tier als Wolf identifiziere.

Einen eindeutigen Wolfsnachweis (C1) könne man dann bestätigen, wenn „harte Fakten“ vorlägen, die die Anwesenheit der entsprechenden Tierart eindeutig bestätigen, so Katja Wetz. Dazu zählten neben einem Foto in entsprechender Qualität mit eindeutigen Merkmalen ein genetischer Nachweis oder ein Totfund.

Jährlich mehr als 1200 Meldungen

Zum Vorgehen bei Sichtungsmeldungen erklärt die Pressesprecherin: „An der FVA sind wir landesweit für das Monitoring der Wölfe zuständig, und jede Meldung, die bei uns eingeht, wird bearbeitet, dokumentiert und entsprechend bewertet.“ Jeder Melder erhalte auch eine Rückmeldung zur Bewertung.

Damit hat die FVA einiges zu tun. „Wir hatten in den letzten Jahren jährlich über 1200 Meldungen im Zusammenhang mit dem Wolfsmonitoring“, teilt die Pressesprecherin auf Nachfrage mit. Davon seien derzeit etwa 200 eindeutige Nachweise.

„Sehr mobil“

Verwechslungsgefahr bestehe beispielsweise mit Hunden. „Es gibt dem Wolf sehr ähnliche Hunderassen, wie den Tschechoslowakischen Wolfshund“, meint Katja Wetz dazu. Überall in Baden-Württemberg sei aber grundsätzlich auch mit durchziehenden Wölfen zu rechnen. „Dieses Wildtier ist sehr mobil und ist in der Lage sehr weite Strecken zurückzulegen“, erklärt die FVA-Pressesprecherin.

In einigen Regionen des Schwarzwaldes seien Wölfe auch schon einige Jahre resident, also sesshaft. Die Rückkehr der Wölfe nach Baden-Württemberg seit den ersten Nachweisen hier 2015 sei also ein natürlicher Prozess. „Dennoch scheinen Nachweise für die Bürger noch teils überraschend zu sein“, meint Katja Wetz.

„Kein Grund zur Sorge“

Wölfe könnten in sehr seltenen Fällen auch einmal in Siedlungen oder am Ortsrand gesichtet werden, aber: „Das ist grundsätzlich kein Grund zur Sorge.“ Wölfe seien in unserer Kulturlandschaft teils gezwungen, menschliche Infrastruktur zu passieren, dabei zeigten Wölfe aber kein Interesse am Menschen selbst.

Im Rahmen des Monitorings nehme die FVA aber sehr gerne alle Arten von Meldungen entgegen, auch wenn man sich nicht sicher sein sollte, ob tatsächlich ein Wolf gesehen wurde, betont die Pressesprecherin. „Denn auch hierdurch können wir ein besseres Bild der aktuellen Situation im Land erhalten und dokumentieren“.

Herdenschutz ist wichtig

Und wie schätzt die FVA die Gefährdung für Schaf- und Weidetierhalter im Kreis Rottweil vor dem Hintergrund der möglichen Sichtung bei Trichtingen aktuell ein? Durch die Anwesenheit von Wölfen – gemeint sind sesshafte ebenso wie durchziehende – bestehe generell das Risiko, dass ungeschützte Nutztiere gerissen werden könnten, heißt es dazu.

Daher sollten sich Tierhalter, vor allem in Gebieten mit sesshaften Wölfen, intensiv mit dem Thema Herdenschutz auseinandersetzen, so der Rat. Dieser werde bei den am meisten gefährdeten Nutztierarten wie Schafen, Ziegen und Gatterwild dringend empfohlen und stelle aus wissenschaftlicher Sicht die beste Maßnahme dar, um Schäden an Nutztieren zu vermeiden beziehungsweise das Risiko eines Übergriffs zu minimieren. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der FVA zu finden.

Was nun den Verdacht angeht, ein Wolf könnte bei Rottweil ein Schaf gerissen haben, so hat die FVA nach der Analyse genetischer Abstrichproben mittlerweile Entwarnung gegeben. Die Beteiligung eines Wolfs sei ausgeschlossen. Dass ein solcher bei Trichtingen oder in der Umgebung unterwegs sein könnte, ist dadurch aber freilich nicht ausgeschlossen.

Wolfsvorkommen in Baden-Württemberg

Laut FVA

sind in Baden-Württemberg derzeit vier sesshafte männliche Wölfe und ein Wolfspaar bestätigt (Stand: April 2026), darunter ein Einzeltier im Bereich Ostbaar (um Donaueschingen herum). Eine Zuwanderung von weiteren Wölfen und die Gründung von Rudeln sei jederzeit möglich. Junge Wölfe wanderten in der Regel im Alter von ein bis zwei Jahren von ihrem Rudel ab, um sich ein eigenes Territorium zu suchen. Dieses müsse ausreichend Nahrung und Rückzugsraum bieten. In Mitteleuropa umfasse ein solches Gebiet durchschnittlich zwischen 100 und 300 Quadratkilometer. Ein Territorium werde von maximal einem Rudel beansprucht, das aus dem Elternpaar, dem Nachwuchs des Vorjahres und den Welpen bestehe – im Durchschnitt sechs bis acht Tiere.