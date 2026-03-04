Das sagen Tankstellenbetreiber: Tanken im Zollernalbkreis knackt Zwei-Euro-Marke

Spritpreise Rund um Albstadt, Balingen und Hechingen zeigen die Preisanzeigen Literpreise von teils mehr als zwei Euro an. Das sagen Tankstellen-Betreiber.
Der Ölpreis steigt durch den Krieg im Iran deutlich: Laut ADAC kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent am Freitag noch etwa 72 US-Dollar, am Dienstag bis zu 85 US-Dollar. Deutlich teurer wurden Benzin und Diesel: Am Mittwochmorgen ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter Diesel, Super E10 lag in der Spitze bei 1,995 Euro je Liter.