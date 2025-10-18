Das sagen Servicekräfte in VS: Trinkgeld – für wen? Und wie viel ist angemessen?

Was sagen Service-Dienstleister aus Villingen-Schwenningen zur Frage: Sollte ich Trinkgeld geben? Und vor allem: Wie viel Trinkgeld ist angemessen?
Ein paar Euro mehr für das Mittagessen, ein kleiner Aufschlag im Taxi oder ein kleines Dankeschön beim Friseurbesuch. Trinkgeld ist ein Zeichen der Wertschätzung. Doch bei Kartenzahlung und immer knapperen Budgets scheint die Bereitschaft, Trinkgeld zu geben, zu sinken. Doch stimmt das? Unsere Redaktion hat sich in den verschiedenen Service-Branchen in Villingen-Schwenningen umgehört.