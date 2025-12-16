Heute ist der große Tag: Darum löst der Umzug des Ettenheimer Pflegeheims St. Marien Freude aus

Das Pflegeheim Ettenheimmünster bezieht das neue Haus im Herzen der Stadt. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was der Umzug für die Einrichtung bedeutet.
Für die Bewohner des Pflegeheims St. Marien in Ettenheimmünster ist heute sicher ein wortwörtlich bewegender Tag. Und für das Personal ebenso. Es ist ein Abschied von einer gewohnten Umgebung, von einem vertrauten Umfeld. Ein Tag, vor dem sich sicherlich viele Bewohner gefürchtet haben. Aber – so darf erwartet werden: Sie werden schnell feststellen, dass ihre neue Unterkunft an allen Ecken und Enden moderner ist. An Verbesserungen gewöhnt man sich bekanntlich schnell.