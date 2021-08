Aktion: Bürgermeister Heinrich Götz spendierte allen Haigerlocher Schulen einen Besuch des Eiswägelchens Rialto aus Bisingen

Zum Abschluss des Schuljahres 2020/21, das von einem Schulalltag unter Coronabedingungen gezeichnet war, gab es eine tolle Überraschung für alle Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in Haigerloch besuchen.

Haigerloch. Der Betreiber der Eisdiele Rialto aus Bisingen kam nämlich mit seiner dreirädrigen rot-weißen Piaggio Ape oder seinem größeren Eismobil bei der Wiesentalschule in Gruol und Owingen, bei der Witthau­schule und ihrer Außenstelle in Trillfingen und auch bei den Eyachtalschülern und den Gymnasiasten im Haigerlocher Schulzentrum vorbei.

Der Grund des Besuchs: Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Haigerlocher Schulen hatten vom Bürgermeister der Stadt Haigerloch, Heinrich Götz, zum Schuljahresabschluss eine Kugel Eis in der Waffel oder im Becher spendiert bekommen.

Eisdielen-Betreiber Michele hatte tatsächlich zehn Sorten Eis dabei. Die Auswahl reichte von Vanille, Schokolade, Stracciatella, Amarena-Kirsch, über veganes Eis wie Apfel und Melone bis zu Diät-Eis, so dass selbst die kleinsten Grundschüler auf ihre Kosten kamen.

Micheles Eistour begann am Freitag, wenige Tage vor Ferienbeginn, um 10 Uhr in der Außenstelle der Wiesentalschule in Owingen. Kurz danach, um 11 Uhr, war er mit seiner Ape bereits in Gruol, wo er bei herrlichem Sommerwetter und bester Wochen­end- und Ferienstimmung unter den Schülern, sein Eis verteilte. Die Schüler der Bläserklasse 4 der Wiesentalschule nutzten den Besuch des Eiswagens zu einem kleinen Schulhofkonzert.

Die "Eisliebe to Go" wurde nach dem Wochenende im Gymnasium Haigerloch fortgesetzt. Am Dienstag bekamen vormittags die Eyachtalschüler und nachmittags die Schüler der Witthauschule ihre Lieblingssorte Eis. Den Abschluss machte dann am letzten Schultag vor den Sommerferien die Außenstelle der Witthauschule in Trillfingen.

Bürgermeister Heinrich Götz ließ es sich nicht nehmen, an allen Schulstandorten dem bunten Treiben beim Eisschlecken zuzuschauen und natürlich auch Micheles selbst gemachte italienischen Eisträume zu probieren und genießen.

An allen Schulen bedanktem man sich für die "coole" Überraschung und freut sich schon auf den nächsten Sommerferienbeginn im Juli 2022, denn auch ohne Corona würden sich dei Schüler und Schülerinnen liebend gern wieder eine Eiszeit nehmen.