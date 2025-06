Das Riesenrad dreht sich: Blick aus 32 Metern Höhe auf Calw

Bereits unter der Woche ist Oberbürgermeister Kling Riesenrad gefahren. Proben für den Ernstfall hieß es da. Aus der maximalen Höhe von 30 Metern wurde er mithilfe eines Löschzuges gerettet und ließ sich sogar abseilen. Soweit wird es für die Besucher allerdings nicht kommen, denn das Rad hat eine sogenannte „eigene Entfluchtung“. Das Gewicht eines einzelnen Besuchers, reicht demnach aus, das Rad in Bewegung zu versetzen.

Kostenlose Fahrten bis 6. Juli

Am Freitagnachmittag haben Oberbürgermeister Florian Kling und ENCW-Chef Horst Graef das Fahrgeschäft offiziell in Betrieb genommen. Anlässlich der 950-Jahr-Feier hat der Energieversorger der Stadt Calw und ihren Bürgern ein besonderes Geschenk gemacht: Ein 32 Meter hohes Riesenrad steht bis 6. Juli allen Besuchern kostenfrei zur Verfügung. Insgesamt gibt es 26 Gondeln, in welche jeweils bis zu sechs Personen passen. Familien können die Fahrt, welche sieben bis acht Minuten dauert und vier bis fünf Umdrehungen beinhaltet, also gemeinsam genießen.

„Man muss als Stadt immer etwas bieten“

Nachdem Kling und Graf den roten Stromknopf gedrückt haben, setzt sich das Fahrgeschäft sofort in Bewegung und die beiden betreten als erstes eine der Gondeln. Kurz darauf fahren sie nach oben. Nach den beiden Männern sind es viele Familien mit Kindern, Jugendliche, und ältere Menschen, die nach und nach die Gondeln betreten. Ein Besucher, welcher zufällig mit dem Fahrrad vorbei gekommen sei, sagt: „Ein echtes Highlight, man muss als Stadt immer etwas bieten.“

Familienfreundliches Erlebnis

Ab Mittwoch, 2. Juli, ergänzt ein Rahmenprogramm im ENCW-Park am Riesenrad das Angebot. Im Brühlpark, direkt beim Vereinsheim des Kroatischen Kulturvereins, wird es Bewirtung, Livemusik und familienfreundliche Angebote geben. Organisiert wird das Programm gemeinsam mit örtlichen Vereinen – mit dem Ziel, allen Besuchern ein sommerliches Erlebnis mitten in Calw zu bieten.

Öffnungszeiten

Der ENCW-Park wird von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Neben dem Riesenrad, das täglich von 14 bis 22 Uhr betrieben wird, gibt es für Kinder ein kostenloses Karussell, eine Hüpfburg sowie eine Fotobox mit Blick auf das beleuchtete Riesenrad – als Erinnerung zum Mitnehmen.

Ziel ist es laut Stadt und ENCW, nach dem dreitägigen Stadtfest „auch in der darauffolgenden Woche ein attraktives und niederschwelliges Angebot für Familien, Ausflügler und Musikbegeisterte zu schaffen – ohne Eintritt und für alle zugänglich“.