Das Rätsel ist aufgeklärt: Warum das Gipfelkreuz am Bergle in Onstmettingen verschwunden ist

Plötzlich war es Tagesthema am ökumenischen Kirchentag: Ist das Kreuz am „Bergle“ geklaut? Seit Sonntag, 9. November, fehlt es – auch vielen gläubigen Onstmettingern.
Seit dem Winter 2021/22 schon steht es hoch oben am „Bergle“, dem Osthang oberhalb von Onstmettingen: das weiße Kreuz, das sogar leuchten konnte. Wer von der katholischen Kirche St. Maria, vorbei an der evangelischen Philipp-Matthäus-Hahn-Kirche hinüberschaute, hat es dort stehen sehen, und sogar Teil des Osterweges in Onstmettingen war es schon. Doch seit Sonntag, 9. November, ist es verschwunden. Wohin und warum?