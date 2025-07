Das Programm des Burgspektakels in Königsfeld steht. Geboten werden auf der Ruine Waldau in Buchenberg Familientheater, Kabarett, Musik und Theater für Erwachsene.

Über das abwechslungsreiche Programm des Burgspektakels 2025 informierten im Vorfeld Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann, Veranstaltungsleiterin Lucia Augstein und Ursula Biebinger, Vorsitzende des Burgspektakelvereins.

Laut Hermann läuft der Ticketverkauf schon, der große Run werde aber wohl erst stattfinden, wenn kurz vor Beginn gutes Wetter herrsche. Die Akzeptanz des bewährten Verkaufssystems sei groß, nur ganz selten gebe es Anrufe von Leuten die damit nicht zurechtkämen.

Lesen Sie auch

Die Vorbereitungen auf der Burg seien im Endspurt, dabei gehe es um die Installation der Technik und deren Abnahme oder Einweisungen für die Ordner zu Fluchtwegen und dass aus Sicherheitsgründen keine körperlich eingeschränkten Personen auf die Burg dürfen.

Bereits im zweiten Jahr könne man auf ein neues Elektrik-Team setzen, ansonsten baue man auf das Sicherheitskonzept des Landes auf.

Theatergruppe probt für die Eigenproduktion

Die Theatergruppe probe unter der Regie von Olaf Jungmann fleißig für die Eigenproduktion, so Biebinger. In der kommenden Woche stünden Haupt- und Generalprobe an.

Das Stück „Kaspars kurzer Traum vom Glück“ erzähle zwar die Geschichte rund um die mystische Figur des Kaspar Hauser, die Handlung sei aber nicht so weit hergeholt. „Macht hat kein Gewissen“ zitierte Biebinger aus dem Text der Aufführung.

Für die musikalische Einführung in Szenen sorge der bewährte Chor, am E-Piano begleitet vom Klavierkabarettisten Sebastian Schnitzer. Sehr sparsam gehalten sei die Kulisse, dafür arbeite man viel mit Lichteffekten.

Etliche Neuzugänge unter den Schauspielern

Das sei im Gegensatz zum Vorjahr eine modernere Gestaltung, was die Sache aber auch spannend mache. Auch fänden sich unter den Schauspielern etliche Neuzugänge.

Das Burgspektakel beginnt am Freitag, 18. Juli, mit der Premiere von „Kaspars kurzer Traum vom Glück“. Weitere Aufführungen sind für den 24., 25. und 27. Juli sowie den 1. und 2. August geplant.

Am 26. Juli möchte Marlies Blume alias Heike Sauer „Mit Kopf, Herz, Hand und Fuß“ die Gäste zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen. Mit „Wakebele“ gibt es am Nachmittag des 27. Juli Familientheater mit einer „Abenteuerreise zu den Kräften der Natur“.

Unsere Empfehlung für Sie Burgspektakel in Buchenberg Red Bazz rockt die alten Mauern der Burgruine Beim Burgspektakel in Buchenberg begeisterte die Band das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm von Rock bis alter Pop.

Zu Soul Music vom Feinsten lädt am 31. Juli die Band „Eat The Beat“ ein, die Burgspektakelfans gut bekannt sein dürfte. Noch einmal Familientheater gibt es mit der Aufführung von „Zwerg Nase“ am Nachmittag des 2. August.

An allen Veranstaltungstagen lädt Familie Beck ab 18 Uhr in die Waldauschänke zum Vesper ein. Die Wetterhotline unter Telefon 0173/65 8 58 87 informiert jeweils zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn über einen möglichen Ausfall oder die Verlegung der Veranstaltung. Tickets und weitere Infos gibt es im Internet unter burgspektakel-koenigsfeld.de.