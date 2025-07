Das Schulfest der Zinzendorfschulen fand in diesem Jahr erstmals an einem Samstag statt – mit großem Erfolg.

Eltern, Verwandte und Freunde nutzten die Gelegenheit, gemeinsam mit aktuellen, zukünftigen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern zu feiern, sich auszutauschen und das bunte Programm auf dem gesamten Schulgelände zu genießen. „Wir feiern heute die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit“, begrüßte Schulleiterin Erdmuthe Terno die zahlreichen Gäste in der Turnhalle, in die das Bühnenprogramm aufgrund schlechter Wetterprognosen verlegt worden war. Die Vergangenheit spiegelte sich in den vielen Ehemaligen wider, die zum Fest zurück an ihre alte Schule kamen, die Gegenwart in den Ergebnissen der Projekttage, die in zahlreichen Räumen präsentiert wurden – und die Zukunft zeigte sich besonders eindrucksvoll in einem ambitionierten Bauprojekt: Vorgestellt wurde die geplante neue Drei-Feld-Sporthalle mit integrierter Lernlandschaft für vier Klassen.

Viel Holz und Glas

„Sie entsteht in nachhaltiger Bauweise mit viel Holz und Glas“, erläuterte Julia Mack-Amanatidis, die für das Fundraising an den Zinzendorfschulen verantwortlich ist. Die bestehende, traditionsreiche Sporthalle bleibe erhalten. „Danach haben viele gefragt.“

Der Bauantrag für das Gebäude mit rund 2000 Quadratmetern Grundfläche soll im Herbst gestellt werden. Warum die neue Halle dringend benötigt wird, zeigte ein eigens produzierter Kurzfilm, an dem alle rund 1000 Schülerinnen und Schüler mitgewirkt hatten. Der unterhaltsame Clip zum Zinzendorf-Sportcampus feierte beim Schulfest Premiere. Auch sonst war auf dem Campus viel geboten: Kletteraktionen, Kinderanimation, die Vorstellung der zurückliegenden Projekte und ein Volleyballturnier in der Sporthalle der Grundschule.

Der Flohmarkt – eines der Projekte der vergangenen Projekttage – lud zum Stöbern ein Foto: Zinzendorfschulen

Im Kunstatelier war eine Ausstellung mit Arbeiten des vergangenen Schuljahres zu sehen, viele der einzelnen Projekte faszinierten nicht nur mit Dokumentationen und Verkaufsgegenständen von bemalten Gläsern über Makramee-Arbeiten bis hin zu Naturkosmetik.

Eintauchen in Bienenstock

Einige luden auch ein, richtig tief einzutauchen und sich etwa per Virtual Reality in einem Bienenstock umzusehen. Der Erlös des Festes kommt sowohl den Schülerinnen und Schülern der Zinzendorfschulen als auch dem Kreistierheim Donaueschingen sowie dem Kinder- und Jugendhospiz Schwenningen zugute – aus Sicht der Schule ein weiterer Grund zur Freude an diesem rundum gelungenen Tag.