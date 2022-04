1 Der HBW steckt – wie hier Spielmacher Björn Zintel im Vorrundenspiel gegen Frisch Auf Göppingen – in der Klemme. Foto: Kara

Wiedergutmachung ist beim Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten angesagt. Nach der 22:31-Pleite gegen die Rhein-Neckar Löwen will sich das Team von Jens Bürkle bei Frisch Auf Göppingen (Sonntag, 16.05 Uhr, EWS-Arena) besser verkaufen.















Es läuft nicht rund beim HBW Balingen-Weilstetten. Der Tabellenletzte der Handball-Bundesliga wartet inzwischen seit dem 30:28 über den Bergischen HC am 14. November 2021 auf einen Sieg. Dreimal spielte das Team von Trainer Jens Bürkle danach noch unentschieden. Doch auch die Punkte gegen die SG Flensburg-Handewitt (23:23), bei den Füchsen Berlin (26:26) und beim direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt GWD Minden (23:23) fielen noch ins vergangenen Jahr.

Immer wieder starke Phasen

Die fünf Partien 2022 gab das Team von Trainer Jens Bürkle, wenngleich es immer wieder starke Phasen aufs Parkett legte, allesamt deutlich ab. Besonders bitter war die jüngste Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen, als der HBW starke 25 Minuten hinlegte, bestens herausgearbeiteten Chancen aber nicht zu nutzen vermochte und sich nach dem 12:12-Zwischenstand förmlich zerlegen ließ.

Passivität stößt sauer auf

Und genau diese Passivität stieß Coach Bürkle sauer auf, "weil wir es dem Gegner zu leicht gemacht haben." Der Sportwissenschaftler fordert von seinen Spielern nun mehr Härte und Wehrhaftigkeit ein, denn nur so sei des große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Mit Einzelgesprächen stimmt Bürkle seine Spieler auf die entscheidende Phase der Saison ein, die mit den Partien gegen Göppingen, mit dem Heimspiel am kommenden Donnerstag gegen den TVB Stuttgart (19.05 Uhr, Sparkassen-Arena Balingen) und dem Nachholspiel beim Aufsteiger HSV Hamburg (Sonntag, 10. April) gleich drei Möglichkeiten bietet, zu Punkten zu kommen.

Gespräche fruchten

Bürkles Gespräche fruchteten bisher. Die Jungs haben sich im Training regelrecht verprügelt und hatten richtig Spaß dabei. Allerdings müssen wir auch noch genügend Power für die nächsten Spiele haben", sagt Bürkle und lacht. Ob diese Attitüde und Wehrhaftigkeit bei seiner Mannschaft nun in Fleisch und Blut übergegangen sei? "Das lässt sich tatsächlich erst im Wettkampf ablesen", so Bürkle.

Fragezeichen hinter Wiederstein

Gegen Göppingen hat der Coach mut Ausnahme der Langzeitverletzten Oddur Grétarsson und Marcel Niemeyer – hinter dem Einsatz von Fabian Wiederstein steht ein Fragezeichen – nahezu alle Mann an Bord. Und die sollen verhindern, dass Göppingen, das in der Vorrunde in der Balinger Sparkassen-Arena mit einem 30:26-Erfolg vom Parkett ging, eine seiner großen Stärken ausspielen kann – den Gegenstoß.

Hoffnung auf Punkte

"Wir müssen an den Dingen festhalten, die wir gegen die Rhein-Neckar Löwen gut gemacht haben, gerade was das Kreieren von Chancen angeht. Wenn wir die dann auch reinmachen, habe ich die Hoffnung, dass wir in Göppingen zu Punkten kommen", sagt Bürkle.