Das „Messie-Syndrom“: „Die Betroffenen fühlen sich irgendwann selbst wie Müll“

Gegenüber „Messies“ bestehen viele Vorurteile, die oft nicht der Wahrheit entsprechen. Auch nach dem Brand in einer vermeintlichen Messie-Wohnung in Bad Herrenalb lief die Gerüchte-Küche an. Eine Psychologin und ein Entrümpler klären über die Realität auf und geben Einblicke in die Gefühlswelt der Betroffenen.