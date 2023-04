1 Mitte März in Balingen Auf Hangen: Die Natur ist in den Startlöchern in Richtung Frühling. Foto: Dick

Der März 2023 war nach den Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der nasseste seit 2001. Er steht damit im Gegensatz zum März des Vorjahres, der als sehr trocken und überaus sonnig ausgewiesen wurde. Der erste Frühlingsmonat 2023 war zugleich auch recht mild.

Das bestätigten auch die Daten der Station in Balingen-Heselwangen. Zur Einordnung: Im Durchschnitt der aktuellen Vergleichsperiode (1991 bis 2020) war es in Heselwangen im März durchschnittlich plus 4,8 Grad warm/kalt, an Niederschlag in Form von Regen oder Schnee fielen durchschnittlich 49,4 Liter pro Quadratmeter, und die Sonne schien seit 1991 bis 2020 durchschnittlich 148,9 Stunden.

12 Windtage und mindestens Windstärke 6

Der diesjährige März brachte es dagegen auf eine Mitteltemperatur von plus 6,5 Grad Celsius, 78,6 Liter Niederschlag, und auf 149,3 Sonnenscheinstunden. Im diesjährigen März wurden auch noch 13 Frosttage registriert – durchschnittlich sind es 14 Frosttage. Zudem war der März mit 12 Windtagen mit mindestens der Windstärke 6 recht windig.

Kalt und frostig begann der März tatsächlich – es gab sieben Frosttage in der ersten Dekade, und an den beiden ersten Märztagen lagen Schneereste vom Februar.

Dann wurde es regnerisch und von Tag zu Tag wärmer, und der 13. März wurde mit 20,1 Grad zum wärmsten Tag im Monat. Tags zuvor gab es noch Frost, doch am 13. ging die Temperatur nicht unter 8,1 Grad zurück, und tagsüber schien eitel die Sonne. Am frühen Abend dieses Tages verdunkelte sich aber der Himmel von Westen her, denn ein Gewitter zog auf. Blitz auf Blitz erhellte die Dunkelheit, und es begann auch heftig zu regnen.

Eine alte Wetterregel bewahrheitet sich

Zum Messtermin am nächsten Tag zeigte das Messglas 21,2 Liter Niederschlag an – der höchste Wert im Monat. Nun sollte eine alte Wetterregel sich bewahrheiten: „Donnert’s im März über dem kahlen Wald, wird es sicher nochmals kalt“. Schon zum nächsten Tag stürzte die Tageshöchsttemperatur um ganze 10 Grad ab und einen Tag später gar wieder unter die Frostgrenze. Am 14. und 15. schneite es auch etwas, und nach dem 15. wurde es wieder wärmer.

Am 20. März war in diesem Jahr astronomischer oder kalendarischer Frühlingsbeginn. Der meteorologische Frühlingsbeginn ist am 1. März.

Das Datum des astronomischen oder kalendarischen Frühlingsbeginns richtet sich nach der Lage der Sonne von der Erde aus betrachtet. Nur zweimal im Jahr steht die Sonne senkrecht über dem Äquator – in diesen Momenten werden beide Erdhälften gleichmäßig beschienen, und Tag und Nacht sind genau 12 Stunden lang.

Ansonsten keine großen Besonderheiten

Der 20. März hatte wettermäßig nichts Besonderes zu bieten: Auf 11,3 Grad kletterte die Temperatur, und die Sonne schien auch nur 110 Minuten Die letzten 10 Tage im März waren verregnet und weisen 32,9 Liter als Niederschlagssumme aus, und die Mitteltemperatur der letzten Tage bewegte sich um 9,0 Grad. Die Natur atmete durch, der Regen war willkommen – allenthalben grünte und blühte es nun – der Frühling grüßte.

Die letzten zwei Tage im März zeigten Aprilwetter an – stürmischer Wind, Sonnenschein und Regenschauer wechselten in kurzen Abständen. Und noch ein paar Zahlen für die Statistik: Eistage gab’s in diesem März keine. Regentage mit einem oder mehr als einem Liter pro Quadratmeter wurden 12 gezählt, und Nebel gab’s keinen.